Переболевший коронавирусом COVID-19 россиянин рассказал, как прогрессировала болезнь

22.04.2020, 9:30, Разное

На сегодняшний день более 3,8 тысяч россиян из 52,7 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19 вышли победителями в борьбе с болезнью. Один из переболевших данным заболеванием жителей страны пояснил о первых симптомах и прогрессировании недуга.

Изначально, как говорит переболевший COVID-19 россиянин, он не придал значения проявляющимся признакам, но затем обратился за помощью к медикам и узнал точный диагноз. Мужчина акцентировал внимание на том, что самолечение, к примеру, приём противовирусных препаратов, может лишь ухудшить ситуацию, а поэтому на собственные силы полагаться не стоит, лучше обратиться к профессионалам. Говоря о симптомах выздоровевший отметил, что у него не было боли в горле, но ощущался некоторый дискомфорт и желание прокашляться. Температура тела в первый день поднимается незначительно, примерно на один градус, но затем может быть и выше. Далее болезнь прогрессирует, вероятно появление головных болей, расстройство кишечника, ломота в мышцах, а вот таких симптомов как насморк, рези или слезоточивость глаз пациент у себя не замечал.

Излечившийся от коронавируса житель рекомендует при выявлении симптомов заражения соблюдать изоляцию и сразу обращаться к врачам. При этом, даже если точный диагноз ещё не известен, не стоит без необходимости и средств индивидуальной защиты выходить на улицу, подвергая возможной опасности окружающих, информирует интернет-портал «Слово и Дело».