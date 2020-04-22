 

Штат Миссури подал иск против Китая за ущерб от коронавируса

22.04.2020, 9:30, Новости дня

Американский штат Миссури подал в суд на власти Китая за «ложь всему миру» относительно опасности коронавируса.

В иске генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что китайские чиновники ответственны за «непоправимый ущерб странам по всему миру, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания», передает «Коммерсант» со ссылкой на The Hill. 

«Китайское правительство солгало миру об опасности и заразной природе COVID-19, подавило информаторов и сделало мало, чтобы остановить распространение этой болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», – говорится в заявлении.

Ранее жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По мнению американских граждан, ВОЗ проявила халатность в ситуации с пандемией коронавируса.

15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли организацию в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.



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