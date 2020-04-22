В Роскачестве объяснили, какие именно маски лучше всего защищают от коронавируса

22.04.2020, 9:30, Разное

Специалисты Роскачества рассказали соотечественникам о стандарте масок, лучше всего оберегающих человека от коронавируса. Эксперты также дали советы по выбору данного средства индивидуальной защиты.

Избежать заражения опасным вирусом помогут антибактериальные медицинские маски, закрывающие все лицо или его нижнюю часть. Такие средства похожи на нечто среднее между снаряжением драйвера и противогазом. Стоят эти они недешево, и количество их ограничено. Чаще всего такие средства защиты используются медиками определенных категорий и сотрудниками биолабораторий. Неплохим защитным свойством обладают медицинские респираторы, оснащенные антивирусным картриджем, но в них трудно дышать. Ими пользуется медицинский персонал инфекционных больниц во время работы с пациентами. Однако окружающих такие средства при отсутствии клапана для фильтрации воздуха на выходе не защитят от зараженного человека.

При отсутствии специализированных и профессиональных респираторов можно воспользоваться медицинской маской. Данное средство Роскачество включает в список эффективных защитных изделий при угрозе заражения коронавирусом. Маска должна быть трехслойной, сделанной из материала, не пропускающего опасные биологически активные жидкости, жиры и химические соединения. Она послужит барьером между инфицированным и окружающими, а также защитит от проникновения вируса в дыхательные пути. Сильными средствами защиты являются хирургические маски, не позволяющие распространяться брызгам. Они обезопасят людей от самого носителя маски.

Перечисленные средства защиты не выпускаются в продажу без государственной сертификации. Маркируется не само изделие, подчеркивают эксперты, а упаковка. Другие маски, включая гигиенические или строительные, бесполезны для защиты от коронавируса, передает iReactor.