Врач выступила против запрета на прогулки во время эпидемии

22.04.2020, 9:27, Разное

Врач из Финляндии Йони Ахола выступила против запрета на прогулки во время карантина, который страны ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее словам, упражнения на свежем воздухе укрепляют иммунитет лучше домашних тренировок, сообщает телеканал “360”.

Ахола уверена: для формирования защитных клеток организму необходим кислород. При этом желательно заниматься спортом в парках. Стоит отметить, что пока лучшим средством от коронавируса является крепкий иммунитет.