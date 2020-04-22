Экономист предостерег россиян от кредитов во время кризиса

22.04.2020, 9:27, Разное

Кандидат экономических наук Ростислав Кокорев предупредил россиян об опасности брать кредиты в условиях кризиса. По его словам, в трудной финансовой ситуации кажущиеся спасением деньги от банка могут лишь сделать хуже, сообщает РИА “ФАН”.

Кокорев пояснил, что полученные взаймы средства быстро иссякнут, а отдавать придется еще больше денег. При этом даже стабильный заработок не гарантирует, что человек сможет погасить задолженность. В таких ситуациях специалист предложил обратить внимание на программы господдержки, быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.