 

Компания Xiaomi отзывает быструю зарядку из-за взлома хакерами

22.04.2020, 9:25, Новости дня

Компания Xiaomi объявила о решении отозвать новую зарядку мощностью 65 Вт.

Напомним, данный девайс имеет нитрид галлия, однако несмотря на множество предосторожностей, в компании признали, что устройство оказалось взломанным. Самая мощная зарядка от Xiaomi была рассекречена одновременно с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10. Эксперты уверены в том, что данная модель может быть с легкостью взломана хакерами, что позволит в дальнейшем нанести урон пользователям.

Злоумышленники могут управлять уровнем напряжения, что приведет к порче устройств, подключенных к зарядке от Xiaomi. Таким образом, в дальнейшем планируется выпустить более надежную и защищенную зарядку с повышенной мощностью.



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