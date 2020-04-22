 

Logitech выпустила новую игровую мышь G203 Lightsync в 40 долларов

22.04.2020, 9:25, Новости дня

Бренд Logitech официально представил игровую мышь G203 Lightsync.

Главными достоинствами предложенной новинки указываются универсальность работы, быстродействие, низкая стоимость, а также высокая производительность в продвинутых играх. Модель получила привычную форму, одобренную большинством игроманов, а также шесть физических кнопок. Также заявлено, что датчик имеет разрешение 8000 DPI.

Для более яркого дизайна применили дополнительную подсветку, которой можно управлять по уровню яркости и оттенку света. В продажу компьютерная мышь поступит в черном и белом цветах корпуса. Также известно, что старт продаж начнется к маю текущего года, а цена составит около 40 долларов.



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