ВОЗ дала совет России

22.04.2020, 9:16, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ может ухудшиться, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от коронавируса, это касается в том числе возможных последующих вспышек заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, пока рано делать прогнозы на счет «второй волны» коронавируса, поскольку мир все еще находится на ранних стадиях пандемии, передает ТАСС.

«Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума, и где и когда можно ожидать последующих волн. Сейчас необходимо сосредоточиться на сокращении передачи вируса и спасении жизни людей», – отметила Вуйнович.

Она добавила, что ход пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями, которые предпринимают страны.

«Если мы сейчас не воспользуемся окном возможностей, предоставляемых текущими мерами по физическому дистанцированию, изоляции и карантину, для активного выявления вируса и способов его распространения, он не будет побежден, и можно будет ожидать ухудшения», – отметила она.

Также представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас главной задачей является снижение темпов роста инфицированных. По ее словам, основным фактором, влияющим на распространение инфекции, является поведение людей.

«Важно, чтобы в тех местах, где осуществляются меры социального и физического дистанцирования, также шло их строгое соблюдение в дополнение к строгим гигиеническим мерам и профилактике инфекций среди медицинских работников», – сообщила представитель ВОЗ.

Вместе с тем Вуйнович отметила, что необходимо проводить тест на коронавирус даже при отсутствии симптомов ОРВИ. По ее словам, в первую очередь это необходимо тем, кто находился рядом с инфицированным человеком.

«Тестирование необходимо в первую очередь для того, чтобы понять, где находится вирус, чтобы люди с очень слабыми симптомами понимали ситуацию и оставались в карантине до тех пор, пока тесты не станут отрицательными. Таким образом удастся остановить передачу вируса», – добавила она.

Ранее в ВОЗ отметили, что в период распространения коронавируса РФ смогла сохранить систему здравоохранения, это самое главное.

Также накануне Вуйнович отмечала очень низкий уровень смертности от коронавируса в России, отметив спорадический характер заболеваемости в разных регионах.

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