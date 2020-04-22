 

Шмыгаль о коронавирусе в Украине: Идем по позитивному сценарию

22.04.2020, 9:09, Новости дня

Ситуация с распространением в Украине коронавирусной инфекции развивается лучше, чем могло быть. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил “РБК-Украина” в интервью, опубликованном 22 апреля.

“Система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%. Это мы идем по так называемому позитивному сценарию. Но это не означает, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков”, – сказал он.

По словам премьер-министра, “мир в этом году коронавирус не одолеет”.

“Нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Например, риск-ориентированных условий, когда будем вводить карантинные ограничения в отдельных городах, селах или областях”, – объяснил Шмыгаль.

На утро 21 апреля COVID-19 подтвержден у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,56 млн, из них 177,5 тыс. умерли, более 686 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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