Филатов: В Днепре произошла конкретная вспышка COVID-19

22.04.2020, 9:09, Новости дня

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил 22 апреля в Facebook, что в городе зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

“Дорогие земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки +20 [новых случаев инфицирования]. Было по одному-два в сутки, а теперь +20”, – написал он.

Филатов пообещал предоставить подробности после 12.30 и призвал жителей города соблюдать карантин.

Дороги земляки, у меня плохие новости.В Городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19.За последние сутки +… Posted by Borys Filatov on Teisipäev, 21. aprill 2020

По состоянию на 21 апреля в Днепре был 31 пациент с COVID-19, сообщил в Facebook департамент здравоохранения Днепровского городского совета.

Всего в области, по данным на вечер 21 апреля, было подтверждено 150 случаев заболевания COVID-19, проинформировала пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации. Девять человек уже вылечились. В целом на коронавирус проверили более 3,2 тыс. жителей области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,56 млн человек, 177,4 тыс. из них скончались, 686 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 21 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер (обновленные данные опубликуют в 9.30 22 апреля).