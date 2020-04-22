В Украине число жертв COVID-19 достигло 174

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22.04.2020, 9:09, Новости дня

По состоянию на 9.30 среды, 22 апреля от коронавирусной инфекции в Украине скончались 174 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

За последние сутки от COVID-19 умерли 13 человек.

Коронавирусную инфекцию в стране обнаружили еще у 467 человек, таким образом общее количество инфицированных в стране возросло до 6592. 

По данным Минздрава, выздоровели 424 пациента.

Підтверджено 6 592 випадки COVID-19 Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 21. aprill 2020

На утро 21 апреля COVID-19 подтвержден у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,56 млн, из них 177,5 тыс. умерли, более 686 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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