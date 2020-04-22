В ООН предрекают миру возможный голод «библейского масштаба» из-за эпидемии COVID-19

22.04.2020, 9:09, Разное

Пандемия коронавируса поставила под угрозу мировую экономику. В ООН считают, если не предпринимать никаких мер, миру может грозить голод «библейского масштаба».

По мнению Дэвида Бизли, исполнительного директора Всемирной продовольственной программы организации, откладывать с решением проблемы нельзя и нужно начинать действовать уже сейчас. Промедление в условиях пандемии, не только несущей вред здоровью людей, но и грозящей гуманитарной катастрофой чревато реализацией самого негативного прогноза.

Предотвращению массового голода, с которым могут столкнуться миллионы людей, поспособствует бесперебойное финансирование и налаженная торговля, заявил Бизли в рамках онлайн-заседания Совбеза ООН. В критической ситуации, связанной с дефицитом продуктов, при худшем развитии событий окажутся порядка 30 стран.

Россия, как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, оказывает гуманитарную помощь регионам, испытывающим недостаток провизии. Ежегодно на эти цели Москвой выделяется не менее $40 млн, пишет «ПолитЭксперт».