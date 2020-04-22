 

В ООН предрекают миру возможный голод «библейского масштаба» из-за эпидемии COVID-19

22.04.2020, 9:09, Разное

Пандемия коронавируса поставила под угрозу мировую экономику. В ООН считают, если не предпринимать никаких мер, миру может грозить голод «библейского масштаба».
По мнению Дэвида Бизли, исполнительного директора Всемирной продовольственной программы организации, откладывать с решением проблемы нельзя и нужно начинать действовать уже сейчас. Промедление в условиях пандемии, не только несущей вред здоровью людей, но и грозящей гуманитарной катастрофой чревато реализацией самого негативного прогноза.

Предотвращению массового голода, с которым могут столкнуться миллионы людей, поспособствует бесперебойное финансирование и налаженная торговля, заявил Бизли в рамках онлайн-заседания Совбеза ООН. В критической ситуации, связанной с дефицитом продуктов, при худшем развитии событий окажутся порядка 30 стран.

Россия, как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, оказывает гуманитарную помощь регионам, испытывающим недостаток провизии. Ежегодно на эти цели Москвой выделяется не менее $40 млн, пишет «ПолитЭксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Мнение: Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

18.04 / Медик: Эти упражнения помогут пережить коронавирус

07.04 / Мнение: Хорошего решения нет

04.02 / Илон Маск напуган «жадностью» 5G-сетей

12.03 / Мнение: Вайнштейна за харассмент приговорили к смерти в тюрьме…

18.03 / В Москве объявили желтый уровень опасности

11.04 / «Работа на опрежение»: Онищенко объяснил причины ввода пропускного режима в Москве

15.01 / Отставка премьера: эмоции или вызов?

12.02 / Николай Цискаридзе раскрыл зарплату артистов балета

11.04 / В Антарктиде активизировались подледные вулканы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска