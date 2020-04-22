Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+ по сокращению избытка нефти

22.04.2020, 9:08, Новости дня

не исключает, что страны ОПЕК+ примут новые меры для сокращения избытка нефти на рынке, сообщают СМИ.

«ОПЕК+ может принять дополнительные меры, чтобы сократить избыток сырья на рынках. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках и уступчивости производителей», – сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что министр принял участие в неформальной видеоконференции во вторник, на которой ряд министров ОПЕК+ обсудили события на рынке нефти.

Ранее стало известно, что Азербайджан призвал страны вне ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Во вторник источник в одной из делегаций, участвующей на видеоконференции ОПЕК+ сообщил, что ряд государств намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти не дожидаясь начала мая, однако консенсуса альянса по этому предложению пока нет.

Ранее министры ОПЕК обсудили «драматичную ситуацию» на рынке нефти. Ряд членов ОПЕК+ согласились провести заседание для обсуждения ситуации на рынке в начале мая.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что падение цен на майские фьючерсы по нефти является спекулятивным явлением.