У россиянина на борту круизного судна Costa Atlantica в Нагасаки обнаружили коронавирус

22.04.2020, 9:08, Новости дня

Россиянин находится среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica, у него подтверждено заражение коронавирусом нового типа, сообщило посольство РФ в Токио.

«На борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает», – передает ТАСС сообщение дипломатического представительства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как РФ спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.