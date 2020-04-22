VOAэкспресс 21 апреля 2020

22.04.2020, 9:07, Новости дня

Запрет на иммиграцию

Во вторник президент Трамп объявил о планах подписать указ, который введет запрет на иммиграцию. Ограничение будет действовать в течение 60 дней и коснется в первую очередь иностранцев, желающих получить гринкарту – постоянный вид на жительство в США.По словам Трампа, это решение продиктовано стремлением защитить американский рынок труда от наплыва иностранных рабочих.

Запрет, однако, не будет касаться рабочих виз, сезонных фермерских работников, а также туристов, студентов и других обладателей неиммиграционных виз.

Кроме того, он будет пересмотрен по истечении 60-дневного периода. Впрочем, в зависимости от ситуации, запрет может быть продлен еще на 60 дней или на больший период.

Выводы американской разведки по поводу российского вмешательства в выборы обоснованы

Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер представили новый доклад, посвященный выводам разведки по поводу российского вмешательства в выборы. Члены комитета сочли, что причин оспаривать выводы разведсообщества нет.

По мнению авторов доклада, разведка представила связные и убедительные доказательства попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года, и что все аналитические выводы подкреплены разведданными из различных источников и отражают применение надлежащих методик. Беседы с теми, кто участвовал в подготовке анализа, подтвердили, что на его авторов не оказывалось политического давления с целью добиться определенных выводов.

Доклад посвящен источникам, методикам и аналитической работе, на которых основана представленная в 2017 году оценка разведсообщества (Intelligence Community Assessment, ICA) о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Это четвертый и предпоследний доклад комитета, посвященный данной проблеме.

Один из самых важных выводов разведки заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как «новая норма», что подтверждается событиями последних трех лет.

Посол США в Беларуси

Президент Трамп номинировал Джули Фишер на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь. Таким образом, после двенадцати лет отсутствия в Беларуси постоянного представителя интересов США, Вашингтон направит в Минск посла, если кандидатура Джули Фишер будет утверждена профильным комитетом Сената.

Джули Фишер – кадровый дипломат Госдепартамента США, и в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента. Она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России.

Эксперты – о назначении посла США в Беларуси.

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