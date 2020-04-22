В США одобрили выделение $500 млрд для ликвидации последствий эпидемии коронавируса

22.04.2020, 9:07, Новости дня

Белый дом и Конгресс США достигли согласия о выделении американской экономике пакета помощи в 500 миллиардов долларов – на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение дальнейших решений в кризисной ситуации, сообщает Reuters.

Получивший предварительное одобрение президента новый законопроект включает программу помощи малому бизнесу на сумму в 321 миллиард долларов. Малому бизнесу адресована еще одна кредитная программа помощи – на 60 миллиардов долларов – для компенсации потерь, вызванных “катастрофическими обстоятельствами”. 75 миллиардов долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а 25 миллиардов – для развертывания национальной программы тестирования на коронавирус.

Голосование в Сенате пройдет в следующий вторник, а затем, через два дня, в Конгрессе.

Законопроект, согласованный во вторник в Белом доме, станет четвертым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического и человеческого ущерба, нанесенного пандемией. В США жертвами эпидемии по состоянию на 21 апреля стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллиона американцев.