 

В США одобрили выделение $500 млрд для ликвидации последствий эпидемии коронавируса

22.04.2020, 9:07, Новости дня

Белый дом и Конгресс США достигли согласия о выделении американской экономике пакета помощи в 500 миллиардов долларов – на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение дальнейших решений в кризисной ситуации, сообщает Reuters.

Получивший предварительное одобрение президента новый законопроект включает программу помощи малому бизнесу на сумму в 321 миллиард долларов. Малому бизнесу адресована еще одна кредитная программа помощи – на 60 миллиардов долларов – для компенсации потерь, вызванных “катастрофическими обстоятельствами”. 75 миллиардов долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а 25 миллиардов – для развертывания национальной программы тестирования на коронавирус.

Голосование в Сенате пройдет в следующий вторник, а затем, через два дня, в Конгрессе.

Законопроект, согласованный во вторник в Белом доме, станет четвертым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического и человеческого ущерба, нанесенного пандемией. В США жертвами эпидемии по состоянию на 21 апреля стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллиона американцев.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / В мире: Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением

04.04 / Уманский: Фильмы собираетесь снимать? Какие фильмы? Как вы их намерены снимать в условиях карантина?

27.02 / В Казахстане похоронили погибшего в СИЗО активиста Дулата Агадила. Накануне похорон прошли тысячные протесты

09.03 / Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из РФ «Буком»

18.03 / Роскосмос объявил эвакуацию сотрудников с космодрома в Куру

21.02 / У находящихся на обсервации в Новых Санжарах признаков заболеваний нет, они здоровы – Минздрав Украины

18.03 / В Казахстане число заболевших коронавирусом выросло до 35

12.03 / Исследование: Нервные и мышечные клетки ускоряют развитие друг друга

05.04 / Премьер Британии Джонсон госпитализирован с коронавирусом

11.02 / Cамолет авиакомпании «Сибирь» вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неполадках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска