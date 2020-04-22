В двух медучреждениях Красноярска и Владивостока зафиксированы крупные вспышки коронавируса

22.04.2020, 9:07, Новости дня

В двух российских медучреждениях зафиксированы крупные вспышки коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, за минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заболевания COVID-19. При этом самый крупный групповой очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице № 2. В медучреждении COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это медработники, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

“Ситуация непростая: мы видим, что инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины в случае возникновения вспышек заболевания”, – сказал губернатор.

Всего с начала эпидемии в Приморье выявлены 178 заболевших коронавирусом. На лечении остаются 163 человека, из них восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

Еще одна крупная вспышка коронавируса обнаружена в Красноярске – в офтальмологической клинической больнице имени Макарова. Здесь коронавирусом инфицированы 89 человек, в том числе 13 медиков, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным на 21 апреля, всего в регионе выявлены 370 случаев заражения COVID-19.

20 апреля стало известно о вспышке коронавируса в Центральной городской клинической больнице № 1 в Екатеринбурге, где заболели 78 человек. Аналогичная ситуация произошла в Архангельской государственной психиатрической больнице, где коронавирусом оказались заражены более 50 пациентов и медиков.

Всего по России зарегистрированы более 52 тысяч случаев болезни. Умерли более 450 человек. По последним данным, в мире насчитывается свыше 2,5 млн зараженных COVID-19, скончались 177 тысяч человек. США занимает первую строчку по количеству больных – 825 тысяч человек. Далее идут Испания, Италия, Франция и Германия. По всему миру объявлены карантинные и другие ограничительные меры.