Верный принципам Ильзы Кох: В Индонезии дизайнер создал сумку из настоящих детских костей

22.04.2020, 9:06, Разное

Это событие произошло еще в 2016 года, но лишь недавно оно наконец дошло до англоязычного интернета и начало широко обсуждаться.

Индонезийский модельер-дизайнер Арнольд Путра, который является сынком богатого бизнесмена, помимо того, что является крайне эксцентричным, "тешит" себя странным "хобби" – он изготавливает одежду и сумки из человеческих костей.

Некоторые тут же начали сравнивать Путру с садисткой Ильзой Кох, которая в годы Второй Мировой войны работала в концлагере Бухенвальд и изготовляла абажуры и переплеты для книг из кожи узников.

Другие пишут, что не могут поверить в увиденное и что если все это реально, то этот человек психически больной и что он совершает деяния, находящиеся за гранью добра и зла.

В сети можно найти два инстаграма Путры, один общий для всех с 55 тысячами подписчиков, где он и по сей день выкладывает фото с поездок в экзотические страны и позирует в яркой, но "обычной" одежде, и другой, который прекратили вести после 2016 года и в котором менее тысячи подписчиков. Именно во второй аккаунт он выкладывал фотографии созданных им предметов обихода из человеческих костей.

Все началось, когда Путра выложил в свой второй инстаграм странный предмет с ручкой из костей позвоночника. Он описал, что это созданная им сумка из костей аллигатора и из позвоночника человека, больного остеопорозом.

Далее сообщалось, что сумка в единственном экземпляре была создана в Лос-Анджелесе и что ее цена 5 тысяч долларов. Также добавлялось, что это был позвоночник ребенка.

"Мы все согласны с тем, что эта вещь является моральной мерзостью, но мы забываем о том, что это также преступление против всей концепции моды и даже самой одежды", – писал один из комментаторов к этому посту.

"Такое неуважение к смерти ребенка, не говоря уже об аллигаторах. Это уже не искусство и не мода", – пишет другой.

Вокруг этих фото быстро поднялся скандал, который побудил нескольких журналистов начать расследований вокруг того, откуда были получены эти детские кости. Кто-то из них связался с Путрой и получил от него объяснение, что кости были получены "этическим путем" и происходят из "медицинских отходов" неназванной больницы Канады.

Также Путра поспешил откреститься от второго аккаунта, заявив, что его вел другой человек и что он лишь "сотрудничал с ним".

Далее журналисты проконсультировались с двумя детскими остеопатами и они согласились, что кости этой сумки почти наверняка сделаны из человеческого позвоночника. Правда они не смогли точно сказать, что был ли это ребенок или взрослый человек.

При этом упомянутая сумка не является единственной вещью, созданной Путрой в данной "человеческой" коллекции. Помимо нее в том же аккаунте были выложены фото кожаной куртки, у которой для украшения использовались человеческие ребра.

За последующие четыре года Путра больше не выкладывал ничего из той же коллекции, а его второй аккаунт инстаграма прекратил обновляться. Возможно он понял, что перешагнул грани дозволенного или же, наоборот, решил больше не "светиться" и теперь все делает втихаря…