Дело о собаке на борту НЛО

22.04.2020, 9:06, Разное

Этот странный случай описала британский уфолог Дженни Рэндлс. Произошло это в 1980 году.

Надо сказать, что в ноябре и декабре этого года вся восточная часть Британии переживала настоящий бум наблюдения НЛО. Летающие объекты буквально кишмя кишели на городами и поселениями.

Началось все это с НЛО, пролетевшим над нефтяной платформой в Северном море, а завершилась волна знаменитым инцидентом в Рэндлшемском лесу.

28 ноября 1980 года полицейский констебль Алан Годфри патрулировал вечером участок в районе шоссе Бернли-роуд на краю Тодмордена, графство Йоркшир. Он искал пропавших у местного фермера коров (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Когда сильно стемнело, он отказался от поисков и решил вернуться в участок, чтобы отсчитаться от проделанной работе, когда вдруг заметил впереди на дороге что-то крупное и темное. Он поначалу подумал, что это едет автобус, развозящий местных рабочих.

К слову, незадолго до восхода солнца эти пропавшие коровы были найдены живыми и невредимыми в центре поля, причем земля на поле была влажной от недавнего дождя, однако на ней не было никаких коровьих следов. Таким образом как именно коровы попали на отдаленное от фермы поле, так и осталось загадкой.

Вернемся к Годфри. Когда он подъехал к этому "автобусу" поближе, он понял, что это совсем не автобус. Это был низко парящий на одном месте над дорогой овальный объект, который вращался вокруг своей оси. Он также издавал сильную вибрацию, от которой колыхались кусты на обочине.

Годфри затормозил и начал пытаться связаться с участком, чтобы доложить о неопознанном транспорте. Однако полицейское радио не работало, везде было молчание. Он попытался передать сообщение через личную рацию, но и там все было тихо.

После этого Годфри решил выйти из автомобиля и изучить странный объект. С собой у него был блокнот и карандаш и Годфри успел сделать набросок объекта. Это было последнее, что он запомнил перед тем, как все вокруг вдруг озарила очень яркая вспышка, а после Годфри пришел в себя и увидел, что он сидит в своей машине за рулем и ровно едет по Бернли-роуд.

Годфри ничего не помнил, что произошло с ним в пропавшее время и в целом все это выглядело типичным случаем похищения пришельцами. Однако когда он решил пройти сеанс регрессивного гипноза, он помимо находящегося на борту НЛО гуманоида вспомнил, что также заметил там большую черную собаку.

"Я думаю, что это собака. Ужасно. Оно выглядит как собака. Похожа на эльзасскую овчарку (немецкая овчарка)", – рассказывал Годфри.

Любопытно было, что это был не первый случай, когда своей жизни Годфри столкнулся со странной собакой. Несколькими годами ранее он своими глазами видел призрачного лабрадора. Также оказалось, что в том же районе Тодмордена в 1960-х годах дорогу перед автомобилем молодого Алана Годфри перебежала женщина с большой черной собакой. А когда он в спешке нажал на тормоза, и женщина и собака внезапно куда-то пропали.

Все это кажется слишком странным для обычного совпадения. Один и тот же человек три раза за свою жизнь видит необычных собак, причем в одном случае эта собака выглядит как призрак, в другом она присутствует на борту НЛО, а в третьем находится рядом с такой же странной женщиной.

Есть и еще одна очень любопытная деталь в этой истории. В народном фольклоре Тодмордена присутствует так называемая "Гончая Габриэль". призрачная собака, которую часто видели на дорогах. Она одна из нескольких знаменитых черных фантомных псов Великобритании, которые нашли свое отражение и в романе Артура Конана Дойля "Собака Баскервилей".