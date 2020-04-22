Любопытная теория о том, почему у инопланетян большие головы

22.04.2020, 9:06, Разное

В научной фантастике долгое время инопланетян изображали как человекоподобных существ с крупными головами, за счет увеличенного мозга.

Подобным же образом описывают знаменитых "серых" гуманоидов и жертвы похищения пришельцами – Крупные, слегка вытянутые, головы на тщедушном тельце.

Возможно, что эти описания являются полностью правдивыми, согласно недавним исследованиям NASA (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Ученые NASA тщательно исследовали мозг нескольких американских астронавтов и сделали удивительный вывод – в условиях длительного пребывания в космосе мозг немного увеличивается.

А что будет с человеческим мозгом, если люди начнут не просто летать в околоземное пространство максимум на несколько месяцев, но пребывать в далеком космосе на протяжении многих лет? Вероятно, что мозг увеличится еще больше и черепа людей станут крупнее и может быть заодно и толще. Ведь столь крупный мозг надо хорошо защищать.

При этом из-за условий невесомости, мышцы атрофируются и тела людей при длительном пребывании в таких условиях возможно станут такими же "тщедушными" как у "серых". Так что же тогда получается? Может быть "серые" когда то были такими же людьми , как и мы, но из-за более раннего возникновения их цивилизации, они оказались в космосе раньше нас и потому успели так сильно измениться?

Вот как ученые NASA объясняют увеличение мозга астронавтов:

"Когда вы находитесь в состоянии микрогравитации, телесная жидкость, в том числе венозная кровь, больше не притекает к нижним конечностям, а начинает перераспределяться к голове. Это движение жидкости к голове может быть одним из механизмов, вызывающих те изменения, которые мы увидели в глазном и внутричерепном отделении".

Это исследование было опубликовано в журнале Radiology и подробно разобрано на сайте Sci-News. ведущим автором исследования является профессор Ларри Крамер из научного Центра Здоровья при Университете Техаса в Хьюстоне.

Всего для исследования было отобрано 11 астронавтов (10 мужчин и 1 женщина), которым делали МРТ до отправки на международную космическую станцию и сразу после прибытия оттуда. Также им регулярно продолжали делать МРТ на протяжении года, после их возвращения, чтобы отследить изменения.

"То, что мы выявили, ранее никто еще не находил. Это значительное увеличение объема белого вещества мозга и спиномозговой жидкости, разница между предполетным и послеполетным состоянием".

Белое вещество мозга это волокна центральной нервной системы, которые работают как реле между разными областями мозга. Из-за этого расширения у астронавтов также повысилось внутричерепное давление.

"Мы обнаружили, что гипофиз уменьшился после полета. Кроме того его верхняя поверхность, будучи выпуклой до воздействия микрогравитации, показала признаки сплющивания или вогнутости после полета", – также сообщается в докладе.

Гипофиз считается главной железой организма, он контролирует щитовидную железу и надпочечники, яичники и яички, а также другие области, влияя на гормоны.

Сканирования МРТ показали, что в целом подобное состояние не ушло даже спустя год после полета. Исследователи отмечают, что это не представляет опасности для здоровья астронавтов, однако их очень обеспокоили изменения в мозгу. Они напоминали те, которые находят у больных гидроцефалией, у которых головы становятся критически большими из-за накопления в мозгу жидкости.

Уфологи в свою очередь вспомнили о многочисленных находках древних вытянутых черепов, которые имеют куда больший объем мозга, чем у обычного человека. Может быть весь этот культ начался когда-то из-за того, что к людям не просто прилетали пришельцы с большими головами, но они брали с собой в космос людей с Земли и когда те возвращались обратно, у них были увеличенные головы?