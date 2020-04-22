Чемпионат Швеции по футболу начнется в середине июня

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22.04.2020, 9:06, Новости дня

Чемпионат Швеции по футболу в высшем и втором по силе дивизионах начнется 14 июня. Матчи пройдут в присутствии зрителей.

Во вторник в Швеции прошла видеоконференция с участием 32 клубов. Было принято решение начать сезон 14 июня. Все клубы высказались за проведение турнира при зрителях. При этом будут соблюдены все меры безопасности.

Чемпионат Швеции по футболу проводится по схеме весна — осень. В высшем и первом дивизионах участвуют по 16 клубов. Турниры должны были стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало пришлось отложить более, чем на два месяца.



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