Циклон оставил амурчанам сосульки и аномальные сугробы

22.04.2020, 9:06, Новости дня

Снежный циклон, обрувшийся в минувшие выходные на Амурский край и принесший его жителям множество неудобств, уже начал покидать регион. На улице потеплело, ветер постепенно стихает. Тем не менее, пока нельзя сказать, что ситуация полностью нормализовалась.

Аномальные осадки, вернувшие в Приамурье зиму, оставили после себя снежные завалы на автомобильных дорогах и тротуарах. С крыш свисают внушительные сосульки. Водители уже успели перейти на летнюю резину. Теперь, чтобы не пострадать на трассах, вернувшихся в зимний сезон, многим пришлось пересесть на такси. В Благовещенске заказов так много, что желающим уехать приходится ждать целый час. Проблемы на дорогах тоже остались. Дворники просто не успевают освобождать город от снежных завалов. , угрожая

Как уже сообщало ГТРК "Амур", циклон, накрывший 19 апреля Приамурье, метеорологи уже назвали самым сильным за всю историю наблюдений. Снега выпало так много, что лишь сегодня спецтехника смогла отправиться на очистку частного сектора. Продолжаются работы и на федеральных трассах, информирует областной Минтранс. Автобусное движение по девяти маршрутам пока не восстановлено. Зато возобновил работу амурский аэропорт.

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ГТРК "Амур"