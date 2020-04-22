 

Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу

22.04.2020, 9:01, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев окончательно выгнал из собственной передачи на канале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

В марте Соловьев уже выгонял Ковтуна из студии за его поведение во время обсуждения ситуации с коронавирусом.

В этот раз Соловьев пообещал, что больше не даст слабину, и Ковтун у него уже не появится. Выпуск опубликован на YouTube.

Причиной недовольства телеведущего стали слова Ковтуна о митинге, прошедшем в понедельник во Владикавказе. По словам украинца, Росгвардия якобы пряталась от людей на несанкционированном митинге. 

Ведущий отметил в ответ, что росгвардейцы, наоборот, наводили правопорядок и действовали крайне аккуратно.

«Пойдешь сегодня пешком в Киев. Я больше не намерен терпеть эту хреновню. <…> Ты понимаешь, сколько людей окажутся на больничной койке и сколько умрут из-за того, что такие сволочи, как ты, поддерживают безумцев, поддерживающих, что надо выходить и ломать карантин», – возмутился Соловьев.

Ковтун попытался оправдаться, однако Соловьев решил выгнать его из студии навсегда. 

«Слушай, пшел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно – домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать. <…> Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ – пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», – заключил ведущий.

В понедельник в Северной Осетии недовольные введенным режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг на площадь в центре Владикавказа. К жителям Северной Осетии с просьбой не нарушать самоизоляцию обратились Виталий Калоев и Станислав Черчесов.



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