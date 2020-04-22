В ВОЗ рассказали об изменении коронавируса

22.04.2020, 9:01, Новости дня

Новые варианты коронавируса появляются по мере его распространения среди людей, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос, сколько сейчас вариантов коронавируса существует в мире.

«В разных частях света существуют различные варианты – клайды – вируса. Теоретически, коронавирус мог появиться где угодно, но варианты являются результатом естественной «жизни» вируса и его распространения в человеческой популяции», – передает ТАСС слова Вуйнович.

Она добавила, что ВОЗ внимательно следит за научными исследованиями, которые могут помочь в понимании природы вируса и эпидемии.

«Данные о вирусе в РФ доступны местным ученым, российские институты направили в ВОЗ информацию о разрабатываемой вакцине-кандидате, эти данные основаны на знании генома вируса, поэтому в скором времени мы можем ожидать и научных статей из РФ по этой теме», – сказала Вуйнович.

По ее словам, опасаться массового ухудшения здоровья после победы над коронавирусом не стоит.

«Нет, – сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о возможном ухудшении здоровья населения. – Состояние иммунитета зависит от многих факторов, а не только от какой-то одной вирусной инфекции. Однако факторы риска нужно принять во внимание».

Вуйнович также отметила, что мир уже не раз демонстрировал способность бороться со многими опасными болезнетворными микроорганизмами.

Многие смертельные заболевания, такие как дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит больше не могут убивать детей и взрослых благодаря вакцинам. Также разрабатываются и внедряются новые вакцины. Эта пандемия показывает, что всем странам нужна солидарность в науке, готовность к ответным действиям для борьбы с такими глобальными угрозами», – сказала она.

Вуйнович добавила, что разработка общедоступной вакцины от коронавируса потребует месяцы.

«Разработка вакцины против коронавируса ведется интенсивными темпами в десятках научных центров по всему миру, в том числе в России. Более 70 вариантов вакцин находятся сейчас в разработке и не менее двух десятков разработок рассматриваются как потенциальные вакцины для доклинических (на животных), и клинических (на людях) испытаний. Тем не менее, этап клинических испытаний может оказаться длительным, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины. Поэтому пройдет еще достаточно много времени – месяцы, – прежде чем вакцина станет доступной для всего населения по всему миру», – сказала она.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2567 (45,5%)». Напомним, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 1374 случая. За сутки в РФ полностью выздоровели 427 человек, умер 51 человек.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.