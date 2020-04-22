 

Презентация Meizu 17 5G с оригинальной упаковкой перенесена на 8 мая

22.04.2020, 8:53, Разное

Линейка смартфонов Meizu 17 с поддержкой 5G не дебютирует сегодня, как ожидалось ранее. Производитель рассказал о переносе анонса на 8 мая посредством постера с изображением оригинальной упаковки для нового устройства.
На коробке написано, что дизайн, не устаревающий со временем, – это отличный дизайн. Кроме того, постер подтверждает наличие во всех аппаратах линейки 17 поддержки сетей пятого поколения. Новинке с базой в виде Snapdragon 865 приписывают 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с 90-герцевой частотой обновлений, модуль NFC и Wi-Fi 6, камеру на 64 Мп и АКБ на 4500 мА•ч с быстрой 30-ватной зарядкой.

Meizu 17 5G, наделенный 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, по слухам, производитель оценил примерно в $600. Модификация с оперативной памятью на 8 Гб и флеш-хранилищем на 128 Гб обойдется покупателю на $100 дешевле.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Мнение: Почему я не верю тексту «Медузы» по делу «Сети»

28.03 / Мнение: Я оставался жив (с)

26.02 / Психоделический клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим» напугал поклонников

10.02 / Рост ОРВИ в Хабаровске вызвал необходимость введения масочного режима

08.02 / «Диснеевские принцессы отдыхают»: Лиза Галкина умилила поклонников образом принцессы Уолта Диснея

23.03 / «Мы приняли Россию с сохой и большой Excel-таблицей»

16.04 / Покупателем картины художника Хокни за 30 миллионов долларов стал Башар Асад

07.04 / В Сети показали тюнингованную 1033-сильную Toyota Supra для дрифта

03.04 / Опубликован первый рендер Huawei P50 Pro с семимодульной камерой

14.03 / Sennheiser презентовала конкурента наушников Apple AirPods

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска