Презентация Meizu 17 5G с оригинальной упаковкой перенесена на 8 мая

22.04.2020, 8:53, Разное

Линейка смартфонов Meizu 17 с поддержкой 5G не дебютирует сегодня, как ожидалось ранее. Производитель рассказал о переносе анонса на 8 мая посредством постера с изображением оригинальной упаковки для нового устройства.

На коробке написано, что дизайн, не устаревающий со временем, – это отличный дизайн. Кроме того, постер подтверждает наличие во всех аппаратах линейки 17 поддержки сетей пятого поколения. Новинке с базой в виде Snapdragon 865 приписывают 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с 90-герцевой частотой обновлений, модуль NFC и Wi-Fi 6, камеру на 64 Мп и АКБ на 4500 мА•ч с быстрой 30-ватной зарядкой.

Meizu 17 5G, наделенный 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, по слухам, производитель оценил примерно в $600. Модификация с оперативной памятью на 8 Гб и флеш-хранилищем на 128 Гб обойдется покупателю на $100 дешевле.