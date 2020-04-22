Вывозные рейсы из Турции, Индии, Таиланда и Киргизии запланированы на среду

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22.04.2020, 8:53, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, в среду вылетят из Таиланда, Турции, Индии и Киргизии.

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что на 22 апреля запланирован перелет «Уральских авиалиний» из индийского штата Гоа в Казань. 

В свою очередь S7 доставит россиян из Бангкока во Владивосток и из Бишкека в Новосибирск, а Turkish Airlines из Стамбула в Москву.

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян. 

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.



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