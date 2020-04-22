Минобрнауки отреагировало на разговоры об отмене ЕГЭ

22.04.2020, 8:30, Новости дня

Разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса преждевременны, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

«Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно. Пока решения нет», – Омельчук эфире канала «Россия-1».

«Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ. Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с теми правилами, которое устанавливает министерство. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания», – добавил он.

Напомним, во вторник Минпросвещения опровергло информацию о том, что школьники в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в своих школах.

Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Валерия Касамара ранее заявила, что отмена или перенос сроков ЕГЭ в 2020 году может привести ко множеству проблем.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников.