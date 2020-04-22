Роскачество дало рекомендации по выбору медицинской маски

22.04.2020, 8:30, Новости дня

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как определить уровень защиты медицинской маски по ее маркировке, говорится в сообщении организации.

«Социальная ответственность – веская причина носить медицинскую маску. Вы не знаете достоверно, заражены ли вы SARS-CoV-2. Вы можете быть лишь носителем вируса или болеть COVID-19 без явных симптомов. Маска на вашем лице способна спасти от болезни тысячи людей и многие жизни», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Отмечается, что современные одноразовые медицинские маски производят из трехслойного материала «SMS» (слои спанбонд-мелтблаун-спанбонд), обладающего высокими абсорбирующими и антибактериальными свойствами и предотвращающего проникновение через него биологически активных жидкостей, а также различных химических составов и жиров.

Специалисты уточнили, что ГОСТ Р 58396-2019 описывает медицинские маски для пациентов, с эффективностью не меньше 95%, а также для специалистов в операционных или в иных медицинских помещениях, их эффективность должна быть на уровне не менее 98%.

На упаковке должны быть указаны ГОСТ, а также степень защиты («I» «II» или «IIR») и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223-1 и ЕН 1041. За границей типы защиты указываются как N95, N99 – в США и Китае. На средствах индивидуальной защиты из Европы маркировка указывается как FFP1, FFP2 и FFP3.

Маски, выполненные по стандартам ГОСТ «I» и «II» (в том числе «IIR») различаются бактериальной эффективностью: 95 и 98% соответственно.

Также в Роскачестве уточнили, что широко представленные на различных интернет-площадках маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают.

Ранее Роскачество назвало самые популярные схемы мошенничества на фоне коронавируса.