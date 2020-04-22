Иран вывел на орбиту первый военный спутник

22.04.2020, 8:30, Новости дня

Иран успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту, информирует агентство Tasnim.

По его данным, спутник под названием «Нур» («Свет») был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Посланник») в среду утром, передает РИА «Новости».

Запуск проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

Напомним, в феврале Иран неудачно запустил спутник «Зафар».