Иран вывел на орбиту первый военный спутник
22.04.2020, 8:30, Новости дня
Иран успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту, информирует агентство Tasnim.
По его данным, спутник под названием «Нур» («Свет») был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Посланник») в среду утром, передает РИА «Новости».
Запуск проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Напомним, в феврале Иран неудачно запустил спутник «Зафар».
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