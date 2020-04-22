Медсестра столичной больницы: «Мечтаю об окончании пандемии и отдыхе на Бали»

22.04.2020, 8:30, Разное

В период пандемии коронавируса COVID-19 основное бремя лежит на медиках, работающих на передовой и спасающих жизни заражённых пациентов. Медсестра одной из столичных больниц в интервью пояснила о морально и физически нелёгком труде, мечте о стабилизации ситуации и желанном отдыхе на Бали.

Беседовавшая с журналистами «Новой газеты» медсестра терапевтического отделения не раскрывала имени, лишь рассказала, что уже около двух лет работает в одной из больниц столицы. В сложное время она не бросила работу, хотя на этом настаивали родные, а продолжает помогать врачам бороться с пандемией коронавируса COVID-19. По словам медика, их учреждение приготовили к приёму заражённых за пару недель. Половина первой смены была «лайтовой», а затем начали массово привозить людей с симптомами заболевания. Всего за сутки доставили 27 больных, причём в отделение, где работает девушка, – только людей с тяжёлым и средним течением недуга.

Сложнее всего, по словам медсестры, 24 часа находиться в защитном костюме и респираторе. От этого тело сильно потеет, появляются высыпания на коже, дискомфорт. При этом нужно носить ещё очки, а они тоже запотевают, и нередко просто невозможно что-то рассмотреть, но работу выполнять нужно, делая те же уколы или ставя капельницы, что иногда просто нереально из-за плохой видимости и надетых трёх пар перчаток.

В минувшем году медсестра получала около 40 тысяч рублей в месяц. Это ставка плюс доплата за ночные часы и прочее, а вот сколько будут платить сейчас, она пока не знает. Как отметила сотрудница больницы, сложная ситуация показала реальные качества людей и их отношение к работе. Некоторые не выдерживают моральной и физической нагрузки, нервничая или вообще уходя, но последних – единицы, констатировала медик. Что касается её самой, то главная мечта на сегодняшний день – окончание пандемии и спокойный отдых на Бали, где наконец-то можно будет расслабиться и снять накопившееся напряжение.