Неизрасходованные средства бюджета решили направить на борьбу с коронавирусом

22.04.2020, 8:16, Новости дня

Неизрасходованные бюджетные средства по итогам первого квартала 2020 года планируется потратить на борьбу с коронавирусом в России, недавно созданная комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований реализует эту инициативу, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который входит в состав комиссии.

Рябухин сообщил, что «весь массив предложений, который идет сейчас через комиссию, можно объединить одной характеристикой: сейчас неэффективно расходуемые средства, предусмотренные в бюджете текущего года по всем разделам бюджетной классификации по итогам первого квартала, собираются и направляются в резервный фонд с учетом того, что эти деньги можно потом из резервного фонда перераспределить на вновь возникающие жизненно необходимые расходы», передает ТАСС.

В частности, речь идет о борьбе с коронавирусом.

Примером могут послужить меры по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и возведению госпиталей для заразившихся.

При этом Рябухин не уточнил, о каком именно объеме неизрасходованных средств может идти речь, данных по итогам первого квартала пока нет. Он отметил, что процесс перераспределения неизрасходованных средств нужно формализовать, чтобы не нарушать требований Бюджетного кодекса, а также привести эти изменения в соответствие с федеральным законом о бюджете.

«Оперативные изменения по бюджетной классификации, которые возникают в ходе исполнения, администрирования бюджетного процесса текущего года, мы должны протокольно оформить в комиссии, это происходит почти каждый день», – подчеркнул Рябухин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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