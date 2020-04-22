Проверку бытовых счетчиков разрешено не проводить до 2021 года

22.04.2020, 8:16, Новости дня

Правительство из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок проверки уже истек, при этом неустойка взыскиваться не будет, сообщили в Росстандарте.

«Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной проверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком проверки», – передает ТАСС сообщение Росстандарта.

При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыскиваться не будет.

Такое решение принято в целях сокращения рисков заражения на фоне пандемии коронавируса. Изменения регулируются постановлением правительства РоссииФ от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.