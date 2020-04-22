Прямой эфир с Ириной Аманти

22.04.2020, 8:15, Разное

Вадим Казаченко и Ирина Аманти кажутся идеальной парой. Все было бы у них хорошо, если бы не бывшая жена артиста Ольга Мартынова. Ее происки отравляют жизнь.

Ольга обвиняла певца в невыплате алиментов на сына Филиппа. Исполнитель же считает, что Мартынова использует ребенка ради хайпа. Кроме всего прочего, она якобы преследует его нынешнюю супругу Ирину Аманти.

Разборки продолжаются уже не один месяц, и наконец, мы можем из первых уст услышать, что думает об этой неприятной ситуации сама Ирина. Аманти прокомментирует скандальные новости и разоблачит самозванцев.

Также бизнесвумен расскажет, чем занимается на карантине и ответит еще на много интересных вопросов. Прямой эфир вы сможете посмотреть в 19.00 часов в Instagram “Дни.ру”.

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❗️ПРЯМОЙ ЭФИР ⠀ Завтра в 19.00 у нас в гостях Ирина Аманти �� Поговорим о жизни на карантине, обсудим происки врагов, разоблачим самозванцев. Будет горячо! �� ⠀ #аманти #иринааманти #прямойэфир #карантин

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 5:38 PDT