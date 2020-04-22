Россиянина избили за попытку оплатить проезд надорванной 50-рублевой купюрой

22.04.2020, 8:15, Разное

В Свердловской области директор компании-перевозчика избил пассажира автобуса, который попытался оплатить проезд надорванной купюрой номиналом 50 рублей. 52-летнего бизнесмена арестовали, сообщает URA.ru.

Молодого мужчину высадили из автобуса, после чего недовольный россиянин позвонил с жалобой в ООО “АТ-Транс”. Однако вместо помощи директор фирмы вызвал 19-летнего парня на бой. Тот пришел с другом, однако оппонент привел гораздо больше сторонников.

Пассажир и его товарищ потерпели поражение, а руководитель фирмы вскоре был арестован. Возбуждено уголовное дело.