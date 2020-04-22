“Улыбается, общается с близкими”: Друг семьи Анастасии Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

22.04.2020, 8:09, Разное

Друг семьи продолжающей борьбу с тяжёлым недугом Анастасии Заворотнюк пояснил о самочувствии актрисы. По словам инсайдера, сейчас она находится вместе с родными в загородном доме в подмосковном Крекшино, так как круглосуточное наблюдение медиков ей не требуется.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно более полугода назад. Семья предпочитала сохранять позицию молчания, поэтому информация о состоянии и лечении любимицы зрителей поступала дозированно и в основном от сторонних источников. Недавно сообщалось, что Заворотнюк чувствует себя не лучше, поэтому врачи снова начали терапию и консультации. Один из друзей семьи актрисы и фигуриста, имя которого осталось неизвестным, рассказал, он якобы общался с Петром Чернышёвым по телефону и из беседы узнал о самочувствии Заворотнюк.

Источник утверждает, знаменитость сейчас не в клинике, а дома, в кругу любящей семьи. Анастасия Заворотнюк в хорошем настроении, общается с мужем и детьми, улыбается и идёт на поправку, но о полном выздоровлении пока говорить рано. А вот от пользования телефоном и интернетом актриса пока отказывается, не желая получить лишний повод для волнения, информирует Teleprogramma.