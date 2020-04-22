 

“Улыбается, общается с близкими”: Друг семьи Анастасии Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

22.04.2020, 8:09, Разное

Друг семьи продолжающей борьбу с тяжёлым недугом Анастасии Заворотнюк пояснил о самочувствии актрисы. По словам инсайдера, сейчас она находится вместе с родными в загородном доме в подмосковном Крекшино, так как круглосуточное наблюдение медиков ей не требуется.
О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно более полугода назад. Семья предпочитала сохранять позицию молчания, поэтому информация о состоянии и лечении любимицы зрителей поступала дозированно и в основном от сторонних источников. Недавно сообщалось, что Заворотнюк чувствует себя не лучше, поэтому врачи снова начали терапию и консультации. Один из друзей семьи актрисы и фигуриста, имя которого осталось неизвестным, рассказал, он якобы общался с Петром Чернышёвым по телефону и из беседы узнал о самочувствии Заворотнюк.

Источник утверждает, знаменитость сейчас не в клинике, а дома, в кругу любящей семьи. Анастасия Заворотнюк в хорошем настроении, общается с мужем и детьми, улыбается и идёт на поправку, но о полном выздоровлении пока говорить рано. А вот от пользования телефоном и интернетом актриса пока отказывается, не желая получить лишний повод для волнения, информирует Teleprogramma.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: Изба-читальня. Что творится…

03.03 / Названы регионы с ценой квартир ниже себестоимости

08.03 / «Похожа на Кардашьян»: Анастасия Решетова поддержала тренд на чёлку

17.02 / 12-летняя дочь Глюк’oZы обрила голову: первые фотографии с новой прической

05.04 / Мнение: Режим ХЗ

30.03 / Мнение: Российские военные объекты в Рожаве

05.02 / Мнение: Сахарное жулье

08.02 / Волочкова назвала эталон красоты среди мужчин-артистов

26.03 / Илья Новокрещенов: через сервис «Мои достижения» столичные школьники могут проверять себя хоть каждый день

19.02 / Дмитрий Иванов: «Брак с Лолитой – это худшее, что со мной происходило»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска