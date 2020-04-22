21 апреля на Донбассе уничтожили двух боевиков – штаб ООС

22.04.2020, 7:55, Новости дня

21 апреля на Донбассе украинские военные уничтожили двух боевиков, причастных к обстрелам позиций Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал сегодня в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность. По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики обстреливали позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.