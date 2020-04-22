 

В Мьянме убили сотрудника ВОЗ, транспортировавшего данные о COVID-19

22.04.2020, 7:55, Новости дня

20 апреля в штате Ракхайн на западе Мьянмы получил смертельное ранение сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 21 апреля проинформировал сайт подразделения Организации Объединенных Наций в этой стране.

По данным организации, сотрудник ВОЗ по имени Пья Соне Вин Маунг был водителем, на машине с маркировкой ООН он вез из Ситтве в Янгон образцы эпиднадзора за ситуацией с коронавирусом.

The Myanmar Times пишет, что в машине, о которой идет речь, были и другие медицинские работники, один из них получил ранение.

Правительство Мьянмы утверждает, что обстреляли автомобиль ООН местные боевики. По данным вооруженных сил страны, вскрытие показало, что пуля, убившая сотрудника ВОЗ, имеет калибр 7,62, такие боеприпасы не являются стандартом мьянманской армии.

Боевики, в свою очередь, обвинили в обстреле правительственные силы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,56 млн, из них 177,5 тыс. умерли, более 686 тыс. выздоровели.

В Мьянме от коронавируса умерли пять человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / СК начал выявлять видеоролики с издевательствами над учителями

09.02 / Развитие науки: инновации и стимулы без “пустышек”

13.02 / Тренера заподозрили в надругательстве над девочкой в Уфе

11.02 / Уйдет ли коронавирус с наступлением весны. Мнения экспертов

04.02 / Патрушев и Салливан обсудили взаимодействие между государствами в сфере безопасности

06.03 / В ОПЕК согласовали крупнейшее за 12 лет сокращение добычи нефти из-за коронавируса

04.02 / В Днепре закрыли школы на карантин

16.03 / ЕС на месяц запретит все поездки на свою территорию

26.02 / Путин поддержал идею закрепить в Конституции право на доступную медпомощь

24.02 / Автоновости: Кроссовер Changan CS35+ опередил по популярности Hyundai Creta и Renault Kaptur

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска