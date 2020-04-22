В Мьянме убили сотрудника ВОЗ, транспортировавшего данные о COVID-19

22.04.2020, 7:55, Новости дня

20 апреля в штате Ракхайн на западе Мьянмы получил смертельное ранение сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 21 апреля проинформировал сайт подразделения Организации Объединенных Наций в этой стране.

По данным организации, сотрудник ВОЗ по имени Пья Соне Вин Маунг был водителем, на машине с маркировкой ООН он вез из Ситтве в Янгон образцы эпиднадзора за ситуацией с коронавирусом.

The Myanmar Times пишет, что в машине, о которой идет речь, были и другие медицинские работники, один из них получил ранение.

Правительство Мьянмы утверждает, что обстреляли автомобиль ООН местные боевики. По данным вооруженных сил страны, вскрытие показало, что пуля, убившая сотрудника ВОЗ, имеет калибр 7,62, такие боеприпасы не являются стандартом мьянманской армии.

Боевики, в свою очередь, обвинили в обстреле правительственные силы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,56 млн, из них 177,5 тыс. умерли, более 686 тыс. выздоровели.

В Мьянме от коронавируса умерли пять человек.