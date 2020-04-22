Почаевскую лавру закрыли на карантин

22.04.2020, 7:55, Новости дня

21 апреля Почаевская лавра в Тернопольской области закрылась на карантин, сообщается на ее сайте.

Доступ прихожан закрыт с 10.00.

В УПЦ Московского патриархата, отвечающей за Лавру, утверждают, что среди ее священнослужителей нет больных COVID-19.

“В Свято-Успенской Почаевской лавре уставные богослужения совершаются без изменений, среди братии не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, решение закрыть обитель для паломников было принято в связи с ужесточением карантинных мер в городе Почаев”, – сказано на сайте информационно-просветительского отдела церкви.

По словам помощника благочинного иеромонаха Никодима (Шамайла), в Лавре остались только насельники.

“Сами служим, убираем в храмах”, – отметил он.

15 апреля главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила о выявлении в Лавре больных COVID-19. Она отметила, что настоятель отказывается сотрудничать с медиками в вопросе обследования всех обитателей Лавры на коронавирусную инфекцию.

В Почаеве карантин ввели 21 апреля. По данным первого заместителя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслава Онишкевича, утром 20 апреля в городе было зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Связано ли решение о закрытии города на карантин с нарушениями, зафиксированными в Почаевской лавре во время празднования Пасхи, Онишкевич не уточнил.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден 3 марта. На утро 21 апреля COVID-19 подтвержден у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.