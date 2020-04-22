“Аякс” будет объявлен чемпионом Голландии по футболу

22.04.2020, 7:54, Новости дня

Чемпионат Голландии по футболу не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Чемпионский титул достанется "Аяксу".

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил продлении запрета всех массовых мероприятий до 1 сентября. Королевский футбольный союз Нидерландов решил не возобновлять матчи чемпионата страны, несмотря на рекомендации УЕФА. Окончательное решение будет принято в пятницу.

В чемпионате сыграно 25 туров из 34. Если первенство будет завершено, то чемпионом будет признан "Аякс". У "Аякса" и "Алкмара" по 56 очков. Но у "Аякса" лучшая разница мячей — +47 против +37. Поэтому чемпионом будет признан клуб из Амстердама.