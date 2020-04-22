 

Немецкий вратарь Кариус покидает “Бешикташ”

22.04.2020, 7:54, Новости дня

Вратарь Лориус Кариус расторг арендного соглашение с турецким "Бешикташем". Немецкий голкипер вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит.

В мае 2018 года ошибки Кариуса обернулись проигрышем "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов. Вратарь стал получать угрозы. "Ливерпуль" приобрел у "Ромы" бразильца Алиссона Беккера, а Кариус был отдан на два года в аренду "Бешикташу".

Однако турецкий клуб не выплатил немцу причитающуюся зарплату в полном объеме. Кариус недополучил полтора миллиона евро. Футболист расторг арендное соглашение и вернулся в "Ливерпуль".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Ученый назвал «вышибанием денег» новые идеи по водоснабжению Крыма

24.03 / Правительство решило ужесточить ответственность за нарушение карантина

17.03 / Российские магазины обязали обеспечить 1 метр между покупателями

24.03 / Кулеба подтвердил случаи заражения коронавирусом иностранцев после визита в Украину

08.03 / Экс-советница Трампа – Путин манипулирует США так, как ему угодно

22.04 / Guardian – после коронавируса миру грозит проблема голода

14.02 / Гаджеты: Электрокроссовер Skoda базируется на платформе Volkswagen MEB

19.02 / Россия в декабре 2019 года сократила вложения в госдолг США до $9,974 млрд

27.02 / Нефть Brent опустилась в цене ниже 51 доллара за баррель

08.04 / Сын Сафронова заявил о своей вине в аварии с отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска