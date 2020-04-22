Немецкий вратарь Кариус покидает “Бешикташ”

22.04.2020, 7:54, Новости дня

Вратарь Лориус Кариус расторг арендного соглашение с турецким "Бешикташем". Немецкий голкипер вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит.

В мае 2018 года ошибки Кариуса обернулись проигрышем "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов. Вратарь стал получать угрозы. "Ливерпуль" приобрел у "Ромы" бразильца Алиссона Беккера, а Кариус был отдан на два года в аренду "Бешикташу".

Однако турецкий клуб не выплатил немцу причитающуюся зарплату в полном объеме. Кариус недополучил полтора миллиона евро. Футболист расторг арендное соглашение и вернулся в "Ливерпуль".