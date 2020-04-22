 

В Красноярском крае отменили плановую вакцинацию от клещей

22.04.2020, 7:54, Новости дня

В Красноярском крае в этом году отменили плановую вакцинацию от клещей. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК "Красноярск". Во время режима самоизоляции людей на улицах города стало меньше. Многие жители предпочли уехать на свои дачные участки, это не запрещено. Специалисты напоминают, как вести себя при встрече с клещем. Ведь опасность, исходяющую от этого паукообразного, никто не отменял.

Если вы обнаружили на себе клеща, аккуратно снимите его и поместите в пакет. Туда же положите мокрую вату — чтобы сохранить его до того, как отнесете в лабораторию. Нужно обязательно обработать место укуса спиртом. Специалисты выяснят, опасен был именно этот клещ, или нет. За результатами анализа ходить никуда не нужно — можно получить их дистанционно.

Всем, у кого нет прививки, рекомендовано ввести противоклещевой иммуноглобулин. По страховке ОМС это сделают бесплатно. Телефон горячей линии краевого Роспотребнадзора по иммунизации: 226–89–50.

Кстати, за минувшую неделю в медучреждения Красноярска с жалобами на укусы клещей пришли 58 человек, среди них 27 детей. С начала сезона уже зарегистрировано 86 случаев присасывания клещей у горожан и 218 — по всему краю.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Чапкис: Нас начинало с Вирским 120 человек, сейчас я один остался

07.02 / Эксперт объяснил, почему Греция вспомнила об общей вере с Россией

01.04 / Живущей пять лет в московском медцентре девочке нашли замещающую семью

18.02 / Сенатор объяснил разницу между ЦРУ и разведкой Нидерландов в деле МН-17

24.03 / Ученые нашли край Млечного Пути

01.04 / Волонтеры Победы помогут россиянам на карантине составить семейное древо

26.03 / Парки, рестораны, магазины: Москва и Подмосковье поставлены на паузу

16.03 / Таксист потратил миллион рублей пьяного клиента

26.03 / Акунин заболел коронавирусом

13.02 / Daily Telegraph – дядю Гуаидо задержали при попытке ввезти в Венесуэлу взрывчатку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска