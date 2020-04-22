 

Врач Атрощенко сравнил работу медиков с больными коронавирусом с вахтой на подлодке

22.04.2020, 7:53, Разное

Врач приемного отделения Клинической больницы Управления делами президента Андрей Атрощенко рассказал, как в его учреждении борются с коронавирусом. Он сравнил работу медиков с вахтой на подводной лодке.
По словам Андрея Атрощенко, ныне сложилась чрезвычайная ситуация, численность заболевших такая большая, что в скором времени, вероятно, всем врачам придется принять участие в ликвидации эпидемии независимо от их специальности. Рабочая смена в Клинической больнице продолжается восемь часов, а сама деятельность лечебницы напоминает вахту на подлодке: у каждого работника – свой отсек-отделение, всем приходится трудиться исключительно там во время рабочего процесса. Покидать пределы этой зоны нельзя, связь с коллегами медики поддерживают при помощи раций или служебных телефонов.

Андрей Атрощенко указал, что многие люди сейчас принимают коронавирус за фейк, но в действительности это не так. Недавно специалист принимал пациентку, которая прежде перенесла атипичную пневмонию, при этом тогда она находилась в сложном состоянии. Врач просит граждан на полном серьезе относиться к коронавирусу нового типа – заболевшие им лица чувствуют себя очень плохо и часто имеют проблемы с дыханием.



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