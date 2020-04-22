Ряд медицинских чиновников уволили в Омской области

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22.04.2020, 7:53, Новости дня

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова на фоне ситуации с коронавирусом, который зарегистрирован у 41 жителя региона, уволила своих заместителей Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача городской клинической инфекционной больницы № 1 Евгения Матвеева, сообщили в региональном минздраве.

«Накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра – Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; также свой пост покинет Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей. <…> Главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 им. Д. М. Далматова Евгений Матвеев освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам Солдатовой, решение согласовано с губернатором Омской области Александром Бурковым.

«Сегодня, когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, по перераспределению нагрузки между учреждениями, по закупке оборудования – нет времени на раскачку. В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи», – приводит пресс-служба слова министра. Кто займет освободившиеся должности, станет известно позднее.

По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, «не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции». Подробности не уточняются.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2567 (45,5%)». Напомним, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 1374 случая.  За сутки в РФ полностью выздоровели 427 человек, умер 51 человек. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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