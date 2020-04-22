Опубликованы редеры смартфона Sony Xperia 5 II с 5G

22.04.2020, 7:53, Разное

На протяжении нынешнего года японская корпорация Sony может презентовать свой новый смартфон Xperia 5 II. В настоящее время в интернете появились рендеры мобильного аппарата, обнародованные представителями Concept Creator и LetsGoDigital.

Согласно имеющимся сведениям, смартфон Sony Xperia 5 II получил от разработчиков возможность работать в сетях пятого поколения, а также модем Snapdragon X55 и процессор Qualcomm Snapdragon 865. Как сейчас предполагается, этот девайс от известного японского производителя станет наиболее компактным гаджетом с 5G: габариты его дисплея составляют 5,8 или 5,6 дюйма по диагонали. Также рендеры гласят, что основная камера может выйти в трехмодульном варианте с оптическими деталями, построенными по вертикали в один ряд. «Фронталка» разместится в незначительном отверстии в центре в верхней части экрана.

Sony Xperia 5 II обладает также разъемом для наушников на 3,5 мм и портом USB Type-C, по бокам заметны физические клавиши управления. Не исключается, что смартфон порадует потенциальных покупателей наличием 8 Гб оперативной и 256 Гб собственной памяти. На рынке клиент получит возможность выбрать модель в различных цветовых гаммах. Официальная презентация девайса намечена на начало осени текущего года, а приблизительная стоимость составит 800 евро.