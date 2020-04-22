Названы сроки испытания парашютной системы для станции на Марсе

22.04.2020, 7:53, Новости дня

Высотные испытания в США парашютной системы для российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022, отложенные из-за коронавируса, планируются в сентябре, сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишель.

«Высотные испытания парашютов для ExoMars-2022, вероятнее всего, будут выполнены в сентябре, принимая во внимание запреты из-за пандемии коронавируса, а также ограничения по погодным условиям на американском полигоне из-за сильных ветров», – сказал Пишель.

В мае и августе 2019 года ЕКА провело в Швеции высотные испытания парашютной системы станции ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом.

В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.

После этого ЕКА обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок. Затем в США были успешно завершены наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции.

Напомним, испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии ExoMars-2020, проведенное 5 августа, потерпело неудачу.

В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020». В марте 2019 года НАСА провело испытания марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году.