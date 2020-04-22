В США предрекли «немыслимо» тяжелую вторую волну коронавируса

22.04.2020, 7:30, Новости дня

Вторая волна коронавируса, которая придет в Соединенные Штаты следующей зимой, может оказаться хуже нынешней, считает глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

В комментарии изданию Washington Post Редфилд отметил, что зимой совпадут эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса.

По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой», передает РИА «Новости».

Редфилд добавил, что федеральные власти и власти штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной второй волне заболевания. В частности, по его мнению, следует максимально расширять масштабы тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заразившихся, передает ТАСС.

По последним данным, число умерших пациентов с коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 45 тыс. За минувшие сутки в стране скончались свыше 2,7 тыс. пациентов с COVID-19.