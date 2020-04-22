Азербайджан призвал ОПЕК+ сократить добычу нефти

22.04.2020, 7:30, Новости дня

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал производителей нефти вне формата ОПЕК+ взять на себя обязательства по сокращению нефтедобычи.

Пресс-служба Шахбазова отмечает, что министр принял участие в неофициальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+. На конференции были обсуждены вопросы, связанные с текущим состоянием нефтяного рынка и исполнением обязательств с мая.

«Министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе обсуждений призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Шахбазова.

Шахбазов отметил, что ОПЕК+ «выполняет историческую миссию и берет на себя обязательства».

«Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах», – сказал он.

Напомним, во вторник источник в одной из делегаций, участвующей на видеоконференции ОПЕК+ сообщил, что ряд государств намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти не дожидаясь начала мая, однако консенсуса альянса по этому предложению пока нет.

Ранее министры ОПЕК обсудили «драматичную ситуацию» на рынке нефти. В свою очередь, ряд членов ОПЕК+ согласились провести заседание для обсуждения ситуации на рынке в начале мая.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что падение цен на майские фьючерсы по нефти является спекулятивным явлением.