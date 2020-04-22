 

Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка

22.04.2020, 7:30, Разное

Владимир Яглыч новой публикацией в Instagram-микроблоге намекнул на пополнение в семье. Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.
Новость о прибавлении в семье знаменитость преподнес весьма оригинальным способом. В своем аккаунте Яглыч опубликовал кадр из мультипликационного фильма «Король Лев», где герой с гордым видом показывает своему царству новорожденного львенка. Свои поздравления звездной чете адресовали многие их коллеги: в комментариях отметились Елизавета Боярская, Марина Александрова, Никита Тарасов и другие. С пожеланиями здоровья малышу и родителям к звездам присоединились поклонники.

Яглыч и его возлюбленная Антонина Паперная начали встречаться в 2015-м, через пару лет у них родилась дочь Ева. В начале текущего года пара призналась, что ждет второго ребенка.

До встречи с нынешней женой актер состоял в браке со Светланой Ходченковой. Прожив вместе около пяти лет, супруги, так и не ставшие родителями, разошлись без скандалов. По слухам, звездная пара рассталась из-за ревности Яглыча к успеху избранницы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Мнение: Ну ты, мать Памфилова, дала!

10.03 / Врачи назвали самые распространенные симптомы остеопороза

27.02 / В честь дня рождения Татьяна Догилева рассказала о причинах одинокой жизни в старости

16.02 / Мнение: Ушлый Павленский

26.03 / Собянин анонсировал закрытие ресторанов и парков на время выходной недели

05.04 / Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч

05.02 / Мнение: Потребление стейков в России, роботы-медсёстры и алкоголь против коронавируса

12.04 / Эксперты рассказали о динамике цен на BMW Х3 в РФ за последние два года

19.02 / Посол РФ в Польше назвал обострение отношений с Варшавой наихудшим со времен ВОВ

09.03 / Продажи Xiaomi Mi 10 начнутся 27 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска