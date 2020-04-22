Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка

22.04.2020, 7:30, Разное

Владимир Яглыч новой публикацией в Instagram-микроблоге намекнул на пополнение в семье. Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.

Новость о прибавлении в семье знаменитость преподнес весьма оригинальным способом. В своем аккаунте Яглыч опубликовал кадр из мультипликационного фильма «Король Лев», где герой с гордым видом показывает своему царству новорожденного львенка. Свои поздравления звездной чете адресовали многие их коллеги: в комментариях отметились Елизавета Боярская, Марина Александрова, Никита Тарасов и другие. С пожеланиями здоровья малышу и родителям к звездам присоединились поклонники.

Яглыч и его возлюбленная Антонина Паперная начали встречаться в 2015-м, через пару лет у них родилась дочь Ева. В начале текущего года пара призналась, что ждет второго ребенка.

До встречи с нынешней женой актер состоял в браке со Светланой Ходченковой. Прожив вместе около пяти лет, супруги, так и не ставшие родителями, разошлись без скандалов. По слухам, звездная пара рассталась из-за ревности Яглыча к успеху избранницы.

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