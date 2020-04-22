 

Россиян предупредили об опасности кредитов в период коронакризиса

22.04.2020, 7:16, Новости дня

В условиях пандемии коронавируса многие потеряли свои доходы, сбережения тают на глазах, взять кредит, чтобы пережить кризис — самое очевидное решение, но оно ошибочно, поскольку создаст заемщику ещё больше проблем в будущем, предупредили эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности.

«Деньги быстро кончатся, а потом кредит надо будет отдавать, причем с процентами. Но можете ли вы быть уверены, что через короткое время восстановите свои доходы и даже увеличите их до такой степени, что сможете расплатиться? Если даже в спокойные времена часть заемщиков оказывается не в состоянии вернуть свои долги, то в кризис ситуация будет еще хуже», – передает РИА «Новости» заведующего лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислава Кокорева.

«Еще большие проблемы возникнут у тех, кто попытается заткнуть кризисную дыру в личном бюджете при помощи займов в микрофинансовых организациях (МФО). Скорее всего, требования к платежеспособности заемщиков у МФО будут ниже, чем в банках, как это было и раньше, но и проценты по займам будут гораздо выше», – уверен он.

«Даже если у вас на данный момент стабильная работа и стабильный доход, события могут развиваться совсем не в вашу пользу, и кредитный платеж, который сейчас кажется нетяжелым, может стать непосильным», – согласна эксперт проектов «Финшок» и «Жилфин» Татьяна Кирик.

Если кредит на «прожить» кажется единственным вариантом, эксперт советует ещё раз пересмотреть собственные ресурсы и актуализировать информацию о доступных мерах господдержки.

«Пособия на детей, пособия по безработице, субсидии и компенсации на оплату ЖКХ сейчас могут быть начислены с минимальным набором документов и при подаче документов в электронном виде. Но начисление субсидий и пособий всегда носило и носит заявительный характер, то есть только сам человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может начать процедуру оформления», – напоминает Кирик.

«Кризис – это время, когда здравый смысл и рациональность начинают подводить даже самых стойких. Особо опасно, что в это время активизируются не только явные мошенники, но и так называемые «финансовые консультанты», «коучи», которые призывают выгодно вложить, срочно купить, задействовать волшебные инструменты обогащения. Разумеется, здесь ответ однозначен – ни в коем случае не пускаться в рискованные операции с финансами, и тем более не занимать деньги под эти операции», – подчеркнула она.



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