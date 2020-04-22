Цена барреля нефти Brent впервые с 1999 года упала ниже 16 долларов

22.04.2020, 7:16, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.

Такие данные передает РИА «Новости».

Ранее в среду июньский фьючерс на Brent уже снижался 13,55% – до 16,71 доллара за баррель.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, достигая в ходе торгов минус 40,32 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.